إخلاء سبيل الموظفين المتهمين فى واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - قررت جهات التحقيق بقنا، إخلاء سبيل الموظفين المتهمين فى واقعة تهمة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا، شمال محافظة قنا، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

موظفون متهمون فى الواقعة

تفاصيل الواقعة جاءت حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 4 موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا بقنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة والبدء في التحقيق.

وبين مصدر بصحة قنا، أن لجنة تفتيش مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة صيدلي، كانت في زيارة دورية للمستوصف بهدف متابعة الحضور والانصراف وأداء الوحدة الطبية، إلى جانب التأكد من سلامة المبنى إنشائيًا، وخلال الفحص، لفت انتباه رئيس اللجنة وجود حجرة مغلقة بقفل حديدي، وعند فتح الغرفة وجد مرتبة حمراء تخفى أسفلها حفرة مغطاة بعروق خشبية، وبإزالة المرتبة والخشب عثرت اللجنة على سرداب بعمق لا يقل عن 20 مترًا.