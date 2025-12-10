الرياض - كتبت رنا صلاح - أدى انهيار عمارتَين سكنيتَين في مدينة فاس (وسط) بالمغرب إلى مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ليل الثلاثاء الأربعاء، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية، وأفادت محافظة فاس بأنّ البنايتَين المتجاورتَين تقطن فيهما ثماني أسر،

22 قتيلاً في فاس المغربية جرّاء سقوط عمارتَين

وأفادت السلطات المحلية في مدينة فاس بأن الحادث وقع فجر الأربعاء بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة وفقاً لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، وأنّ المبنيين، اللذين يتكون كل منهما من 4 طوابق وتقطنهما 8 أسر، انهارا على نحوٍ مفاجئ، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

وأضافت المحافظة في بيان، فجر الأربعاء، أنّ السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية تواصل عمليات البحث والإنقاذ واتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ أشخاص آخرين وإسعافهم، يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض، موضحة أنه جرى تأمين محيط البنايتين المنهارتين، وإجلاء قاطني المنازل المجاورة تحسباً لأي أخطار تهدد سلامتهم، ومضيفة أن "الأشخاص المصابين نُقلوا إلى مستشفى فاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية".

ولم تتوفر على الفور معلومات عن سبب انهيار البنايتين، لكن من حين إلى آخر تنهار منازل قديمة، خصوصاً خلال الأمطار الغزيرة، ما يسبب أحياناً خسائر بشرية، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث المأساوي وترتيب الجزاءات.