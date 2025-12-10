الرياض - كتبت رنا صلاح - علق الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد على تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالخط الاصفر في غزة والخط الازرق جنوب لبنان والخط الأخضر في الأراضي المحتلة، وتصريحات رئيس الأركان زامير.

ابوزيد: الاحتلال سيعتمد على العمليات الأقل كلفة عسكرية

وقال ابوزيد بأن تمسك نتنياهو بالخط الاصفر في غزة وتصريحات زامير بأن الخط الاصفر حدود اسرائيلية وتمسك الاحتلال بتواجد داخل الخط الازرق جنوب لبنان والتشديد على الخط الأخضر في الأراضي المحتلة يشير إلى أن الاحتلال بدأ يطبق مخرجات لجنة ترجمان 2024 التي أكدت على خلق مناطق عازلة ونقل المعركة إلى أرض الخصم .

وقال ابوزيد أن الاحتلال يدرك أنه من المتوقع أن يعاني في 2026 من فرط التمدد بسبب ضغوطات وزارة المالية التي فرضت على الجيش تقليص الاحتياط من 60 إلى 40 الف مايعني أن موازنة الدفاع 112 مليار شيكل في ظل تخفيض القوى البشرية قد تفرض على. الجيش تغير خططه للعام القادم .



وأشار ابوزيد إلى ان المؤشرات على أن الاحتلال سيغير في عقيدته القتالية من العمليات العسكرية البرية التقليدية التي استنزفت الموارد المالية والبشرية للجيش في غزة ولبنان وفشلت في تحقيق أهداف المستوى السياسي لن تكون موجودة خلال العام القادم.

وتوقع ابوزيد أن تمسك الاحتلال بالخط الاصفر في غزة وخمس نقاط في جنوب لبنان وستة نقاط جنوب غرب سورية يشير إلى أن الاحتلال سيعتمد على العمليات غير التقليدية الأقل كلفة عسكرية مايعني الانطلاق من هذه الخطوط للقيام بعمليات انتقائي تعتمد على الجهد الاستخباري ومعالجة الأهداف بالطيران وقوات النخبة بدلا من الجهد البري التقليدي لكن من غير المتوقع أن تنجح هذه الاستراتيجية في ظل المتغيرات الداخلية في اسرائيل والازمات التي تعصف بحكومة نتنياهو وقدرة المقاومة في غزة على إعادة إنتاج نفسها والعودة للقتال إذا لم يتم تمرير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .