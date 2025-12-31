الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت السلطات الإيرانية، الأربعاء، بتعرض مبنى حكومي في مدينة فَسا جنوب البلاد لهجوم أدى إلى تخريب المرافق الرئيسية، وذلك بالتزامن مع دخول الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية يومها الرابع.

هجوم على مبنى حكومي بفَسا وسط احتجاجات إيران

تفاصيل الهجوم:

نقل موقع ميزان التابع للسلطة القضائية عن رئيس محكمة فَسا، حامد أوستوفار، قوله إن البوابة الرئيسية لمبنى المحافظ تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجوم نفذه عدد من الأفراد، دون الكشف عن هوية المهاجمين أو ملابسات الحادث.

سياق الاحتجاجات:

تقع مدينة فَسا على بعد نحو 780 كيلومتراً جنوب طهران، التي شهدت شرارة الحراك الشعبي.

بدأت الاحتجاجات الأحد الماضي بشكل عفوي، حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجاً على تدهور القدرة الشرائية وتفاقم الأزمة المالية الناتجة عن العقوبات الدولية.

سرعان ما انتقلت الموجة إلى الجامعات، حيث نظم الطلاب وقفات احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية للحكومة، مما رفع سقف المطالب وزاد من حدة التوتر الأمني.

التحديات الاقتصادية والأمنية:

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه إيران من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتزايد الضغوط الخارجية، وسط تلاشي مكاسب الاتفاقات السابقة. ويرى مراقبون أن استهداف المباني الحكومية في المناطق البعيدة عن العاصمة يعكس حالة غضب شعبي متصاعد قد يصعب احتواؤه في ظل غياب حلول اقتصادية ملموسة.