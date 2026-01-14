الرياض - كتبت رنا صلاح - زار رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، الأربعاء، السجن الذي يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات.

إيران تتعهد بمحاكمات سريعة لموقوفين على خلفية التظاهرات

وتعهد إجئي بإجراء محاكمات سريعة للمشتبه بهم في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء.



وقال إجئي "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة".



كما نقلت وكالات أنباء إيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحا أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الحالات، في وقت حذّرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا مبدية مخاوف من إصدار السلطات القضائية أحكام إعدام بصورة مكثفة.