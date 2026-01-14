الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاملت غرفة طوارئ بلدية النسيم، مع عدد من البؤر الساخنة التي نتجت عن غزارة الأمطار في مناطق البلدية.

بلدية النسيم تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار

وتعاملت البلدية مع تجمع مياه الأمطار في مناطق مثلث الطيارة، بجانب مسجد القعقاع، طريق نعيمة بليلا، عبارة ام زيتون، مدخل بلدية بليلا.

وتم التعامل مع ارتفاع منسوب مياه بسبب الأتربة والأوساخ، وتم تنظيف جريل المركز الصحي كفرخل، وجريل الوسط التجاري كفرخل، وجريل وسط قفقفا، وجريل الشارع الرئيسي بليلا، وعبارة طريق بليلا نعيمة، وعبارة كروم فرعون، وعبارة دير مروان.

وأشارت البلدية إلى أن مياه أمطار داهمت بعض المناطق، منها دخلة مدرسة خولة بنت الأزور، حيث تم التعامل معها بوضع أكياس رملية لتحويل مجرى المياه عن المنازل، وشارع الحروب باتجاه الدمازين، مدخل الربوة الرئيس.