الرياض - كتبت رنا صلاح - غادرت الطائرة التي يستخدمها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد المطارات في الأراضي المحتلة إلى وجهة مجهولة، بحسب الإعلام العبري.

هل اقتربت الحرب .. نقل طائرة نتنياهو لوجهة مجهولة

ووفق التقارير فإن ذلك يأتي مع احتمالية توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، حيث تم نقل الطائرة ذاتها إلى وجهة غير معلومة خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية في تموز/يوليو الماضي.

هذا وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقت سابق اليوم، إلى أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى خلال الساعات الأخيرة.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية وفق القناة 12، أن السؤال لم يعد "هل ستتحرك واشنطن عسكريا؟"، بل "متى ستحدث الخطوة؟".