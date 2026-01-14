رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء اليوم الثلاثاء 13 يناير نحو ملعب سانت جيمس بارك، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد في صدام تكتيكي رفيع المستوى، ويمثل هذا اللقاء ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) لموسم 2025-2026.

يسعى بيب جوارديولا لوضع قدم في المباراة النهائية واستعادة اللقب الغائب عن خزائن السيتيزنز منذ 2021، بينما يطمح نيوكاسل لاستغلال توهجه على أرضه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في ملعب الاتحاد.

وعلى مستوى الجاهزية، يدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تدعيم صفوفه بالوافد الجديد أنطوان سيمينيو، رغم غياب بعض الأسماء للإصابة مثل روبن دياز وكوفاسيتش.

ويراهن إيدي هاو على الصلابة الدفاعية لفريقه التي جعلت من سانت جيمس بارك حصنًا منيعًا، خاصة وأن الماكبيس سبق وأن أطاحوا بالسيتي من ذات المسابقة في وقت سابق؛ مما يجعلنا أمام معركة تكسير عظام لا تقبل القسمة على اثنين في أولى خطوات الحلم نحو ويمبلي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

تنطلق صافرة البداية في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

القمم الكبرى عادة ما تحظى بتغطية مميزة، ولذلك يمكن مشاهدة مباراة السيتي ونيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN SPORTS 1.

معلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق والوصف الصوتي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي ليكون رفيق الجماهير في رصد كل تفاصيل الصراع بين دهاء جوارديولا وإصرار إيدي هاو، فهي سهرة كروية تعد بالكثير من الإثارة الكروية والندية فوق عشب الميدان العريق.