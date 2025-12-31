الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “71 ألفا و269 شهيدا و171 ألفا و232 مصابا”.

غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و269 شهيدا

وأضافت الوزارة في بيان أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة “3 شهداء، بينهم واحد جديد، و2 انتشال، إضافة إلى 10 إصابات”.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات سقوط الشهيد والإصابات، بينما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نيران صوب فلسطينيين.

ووفق البيان، فإن إسرائيل قتلت ضمن خروقاتها للاتفاق 415 فلسطينيا وأصابت ألفا و152 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت عامين، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.