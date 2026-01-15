الرياض - كتبت رنا صلاح - أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها.

إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت

وكان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 2215 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء.



ورفع الإشعار قبيل الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.



وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.



وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذّرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأميركية إذا تعرضت إيران لقصف أميركي.



ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.



وأعلنت شركة إنديجو، أكبر شركة طيران هندية، أن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر بالإغلاق المفاجئ للمجال الجوي الإيراني.



كما عادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقاً لبيانات موقع فلايت رادار24.



وأصدرت ألمانيا، الأربعاء، توجيهات جديدة تحذر فيها شركات الطيران في البلاد من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام شركة لوفتهانزا بإعادة جدولة رحلاتها الجوية عبر الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.



وتحظر الولايات المتحدة بالفعل على جميع الرحلات الجوية التجارية الأميركية التحليق فوق إيران، ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين.



وألغت شركات طيران، من بينها فلاي دبي والخطوط الجوية التركية، عددا من الرحلات الجوية إلى إيران في الأسبوع الماضي.



وقالت لوفتهانزا، الأربعاء، إنها ستتجنب التحليق في المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات.