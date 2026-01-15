ويل سميث يزور الأهرامات ويرقص على «مكسرات» لأحمد سعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:23 مساءً - زار النجم العالمى ويل سميث، صباح اليوم الخميس منطقة الأهرامات و التقط الصور هناك وقد زار أمس الأربعاء مطعم شهير في التجمع والتقط الصور مع العاملين به، ويتواجد ويل سميث في مصر حاليا لتصوير إعلان لإحدى الماركات الشهيرة.

رقص ويل سميث على أغنية مكسرات لأحمد سعد

كما نشر النجم العالمي ويل سميث مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، ظهر خلاله وهو يغني ويرقص على أغنية مكسرات للنجم المصري أحمد سعد، في لفتة لاقت إعجابًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من متابعيه حول العالم.

وحصد الفيديو آلاف التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير، متصدرا الترند، حيث عبر الجمهور عن دهشتهم وإعجابهم بتفاعل ويل سميث مع الأغنية العربية، معتبرين ذلك دليلاً على انتشار الموسيقى العربية ووصولها إلى النجوم العالميين.

ويذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين ويل سميث وأحمد سعد، حيث سبق أن ظهرا معًا في أكثر من مناسبة، وأكدا متانة العلاقة التي تجمعهما، ما ينعكس في الدعم المتبادل واللفتات الودية بين النجمين.

أغنية مكسرات لأحمد سعد

وتعد أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد واحدة من أنجح أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، متجاوزة حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحظيت الأغنية بإشادة واسعة من المتابعين، لما تتميز به من إيقاع مميز وكلمات لافتة، إلى جانب الأداء المختلف الذي قدمه أحمد سعد، وهو ما ساهم في تصدرها قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وتأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الساحة الفنية الحالية.

أغنية "مكسرات" طرحت ضمن ألبوم بيستهبل وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس أحمد طارق يحيي وتوزيع أحمد طارق يحيي وفلسطينى .