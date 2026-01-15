الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تنتقل من مرحلة وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء إعادة الإعمار.

انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة

وقال ويتكوف في بيان رسمي له، إن المرحلة الثانية تنص على إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية ذات طابع تكنوقراطي في غزة، تحت مسمى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في عملية نزع السلاح الكامل.



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك الإعادة الفورية لآخر محتجز متوفى.



من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأربعاء، التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.



وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة "هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية.. والتي تتكون من 15 عضوا".



وأضاف "نأمل بعد التوافق أن يتم الإعلان قريبا عن هذه اللجنة"، ليتبع ذلك تنفيذ بقية بنود الاتفاق "والدفع بهذه اللجنة لقطاع غزة لتتولى إدارة الأمور الحياتية".



