بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات خارجية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:23 مساءً -

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، جرت اتصالات مساء أمس ١٤ يناير بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد جان-نويل بارو، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، والسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، والسيد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وشهدت الاتصالات تناول المستجدات المتسارعة في المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، مع التشديد على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعلى صعيد آخر، تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة.

شهدت الاتصالات تقديرًا للدور المصري المحوري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر في دعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.