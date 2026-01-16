 رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق أولي مع الصين لخفض الرسوم

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم الجمركية.

وبدأ كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات في بكين الجمعة، وفق ما أظهرت لقطات بثتها "إي إف بي تي في"، في أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة كندي للصين منذ ثماني سنوات.



ووصل كارني إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية لإجراء المحادثات مع شي التي يتوقع أن يسعى خلالها رئيس الوزراء الكندي إلى توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والأمن الدولي.



واعتبر الجانبان في وقت سابق أن هذا اللقاء "نقطة تحول" في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وعقب التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الكندية، بدأ كارني يسعى لتقليل اعتماد بلاده اقتصاديا على سوقها الرئيسية، الولايات المتحدة.