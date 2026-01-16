«وصفة سحرية لدايت بدون حرمان »… سمك الهامور المشوي بالأعشاب بنكهات غنية وسعرات خفيفة هتخليك تستمتع بالأكل

الرياض - كتبت رنا صلاح - سمك الهامور المشوي بالأعشاب من الأطباق الصحية المناسبة للأنظمة الغذائية، إذ يعد هذا النوع من السمك غنيًا بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية التي تعزز صحة الجسم، وفي السطور القادمة سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير الهامور مشويًا مع الأعشاب لتستمتعي بوجبة شهية ومتوازنة يمكن تقديمها مع السلطة أو الخضروات.

المكونات المطلوبة

يمكنك إعداد يمك الهامور المشوي في المنزل من خلال توفير المكونات التالية:

سمكة هامور وزن قرابة 2 كيلو منظفة ومفتوحة من جهة الظهر.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع كوب من عصير الليمون.

لتحضير خليط الشواء

بصلة كبيرة مقطعة إلى أرباع.

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطعة إلى أرباع.

حبتان من الطماطم مقطعتان إلى أرباع.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

نصف باقة من البقدونس الطازج المفروم.

نصف باقة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

جزرتين مبشورين.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يمكنك إعداد هذه الوصفة بكل سهولة من خلال تنفيذ الخطوات الموضحة أدناه: