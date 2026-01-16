رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 12:29 صباحاً - تُعد مباراة كومو وميلان واحدة من المواجهات المرتقبة في الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة، وتقام المباراة اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث يسعى الروسونيري لتضييق الخناق على المتصدر إنتر ميلان، بينما يطمح كومو بقيادة سيسك فابريجاس لمواصلة عروضه القوية.

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية الليلة نحو ملعب جوزيبي سينيجاليا، حيث تدور رحى مواجهة تكتيكية مرتقبة تجمع بين طموح كومو وعراقة ميلان في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس عشر للكالتشيو.

ويدخل الروسونيري هذه المباراة وفي جعبته أربعون نقطة، فيعزم على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام فيورنتينا، وذلك من أجل تضييق الخناق على جاره اللدود إنتر وتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط فقط، إلا أن المهمة لن تكون مفروشة بالورود أمام كومو الذي أذهل الجميع هذا الموسم باحتلاله المركز السادس برصيد أربع وثلاثين نقطة.

حيث يسعى أبناء المدرب سيسك فابريجاس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق مفاجأة جديدة تمنحهم دفعة هائلة نحو المربع الذهبي؛ مما يجعلنا أمام سهرة كروية تمزج بين رغبة الكبار في الهيمنة وإصرار الصاعدين على كتابة التاريخ.

كيفية مشاهدة مباراة ميلان وكومو

استقرت حقوق البث الحصري للدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منصة stc tv، التي ستنقل أحداث المباراة مباشرة لجمهورها في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

وبالنسبة للراغبين في المشاهدة عبر الفضاء الرقمي فإن تطبيق stc tv يتيح البث المباشر بجودة عالية لمشتركيه، كما يمكن للمشجعين المتواجدين خارج النطاق الجغرافي العربي الاستعانة بخدمات الشبكات الافتراضية مثل NordVPN للوصول إلى المحتوى.

معلق مباراة ميلان ضد كومو

سيكون الموعد مع متعة إضافية خلف الميكروفون بصوت المعلق الشهير فارس عوض لتكتمل بذلك أركان المتعة في ليلة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على قمة الدوري الإيطالي وتكشف عن مدى قدرة كومو على الصمود أمام إعصار ميلان المندفع نحو اللقب.

فاليوم إما أن يؤكد ميلان جدارته بالمنافسة على الاسكوديتو أو يثبت كومو أن وصوله للمركز السادس لم يكن ضربة حظ بل نتاج عمل فني متكامل، لتظل صافرة البداية هي اللحظة التي ينتظرها الملايين.