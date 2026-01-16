حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتحول أنظار عشاق الكرة الإيطالية الليلة نحو معقل الروسونيري بملعب سان سيرو، حيث يشهد مساء اليوم الخميس صدامًا مثيرًا يجمع بين ميلان وضيفه كومو ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الكالتشيو.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي اليوم مباشر بدون تقطيع بجودة hd

يخوض ميلان هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث فقط، ويستند إلى دعم أنصاره وتاريخه العريق من أجل البقاء في دائرة المنافسة الشرسة على صدارة الترتيب وتجنب أي تعثر قد يبعده عن مراكز المقدمة.

كما يدرك فريق كومو أن مواجهة أحد عمالقة إيطاليا في عقر داره هي الاختبار الأصعب له هذا الموسم؛ لذا يدخل اللقاء برغبة كبيرة في إثبات الذات وتحقيق نتيجة إيجابية تعينه على تحسين موقعه في وسط الجدول والهروب من دوامة النتائج المذبذبة قبل الدخول في مراحل الحسم.

تفاصيل مباراة ميلان وكومو: الموعد والقناة الناقلة والمعلق

من المقرر أن تنطلق الصافرة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

سيكون بإمكان الجماهير العربية متابعة اللقاء مباشرة عبر منصة ستارز بلاي (StarzPlay) وتطبيق STC TV، اللذين يمتلكان الحقوق الحصرية لنقل منافسات الدوري الإيطالي.

لإضفاء مزيد من الحماس على هذه القمة، سيتولى المعلق الشهير فارس عوض مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

توفر منصة شاهد خيارًا إضافيًا للمتابعة عبر الإنترنت؛ مما يضمن وصول البث المباشر بأعلى جودة لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط الراغبين في رصد صراع النجوم فوق العشب الأخضر.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة نظرًا للتوقيت الذي تأتي فيه بمنتصف الموسم، حيث يسعى ميلان لاستغلال الفوارق الفنية وخبرة نجومه لحسم الأمور مبكرًا وتفادي مفاجآت كومو الذي قد يعتمد على إغلاق المساحات واللجوء للهجمات المرتدة المباغتة.

ومع اقتراب موعد انطلاق اللقاء، تترقب الجماهير رؤية كيف سيتعامل الجهاز الفني للروسونيري مع طموح الضيوف، وهل سينجح ميلان في فرض هيمنته المعتادة بقلب السان سيرو أم سيكون لكومو رأي آخر يقلب حسابات الجولة رأسًا على عقب؟