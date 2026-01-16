دعاء ليلة الإسراء والمعراج لا تغفل عن ترديده.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:15 صباحاً - تحمل ليلة الإسراء والمعراج مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، فهي ليلة مباركة لا تتكرر إلا كل عام مرة، وهي الليلة التي تحمل ذكرى طيبة نظرًا لأنها الليلة التي أسرى فيها الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرج به إلى السماوات العلا.

ولذلك يحرص المُسلمون في تلك الليلة على ترديد الأدعية التي يتقربون بها إلى الله تعالى، ناهيك عن القيام بالعبادات والأعمال الصالحة طلبًا للفرج والمغفرة وتحقيق الأمنيات التي يظنّها العباد مُستحيلة.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج