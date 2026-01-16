الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت نيوزيلندا الجمعة إغلاق سفارتها في طهران موقتا وإجلاء طاقمها الدبلوماسي بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران.

نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن الطاقم الدبلوماسي غادر إيران بأمان على متن رحلات تجارية ليلا. وقد نُقلت عمليات السفارة إلى العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف: "ما زلنا ننصح بعدم السفر إلى إيران. على جميع النيوزيلنديين الموجودين حاليا هناك المغادرة فورا".

وقالت وزارة الخارجية إن قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية للنيوزيلنديين في إيران "محدودة جدا".

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن الصعوبات الكبيرة في الاتصال تعيق تواصل النيوزيلنديين مع عائلاتهم وأصدقائهم في إيران، ناصحا إياهم بالتواصل مع أقاربهم متى أمكنهم ذلك.

وكان وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز قال الخميس إن بلاده "مصدومة" من رد فعل طهران العنيف على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال في بيان "ندين القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك قتل المتظاهرين".

وأضاف "للإيرانيين الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير، والحصول على المعلومات، وهذا الحق يُقمع بوحشية حاليا".

وأكد أن نيوزيلندا أعربت مباشرة للسفارة الإيرانية في ويلينغتون عن "قلقها شديد"، وستواصل القيام بذلك.