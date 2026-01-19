الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام".

بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"

وقال الكرملين: "نأمل في أن يقود التواصل مع الولايات المتحدة لتوضيح تفاصيل مقترح "مجلس السلام".



وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدول التي ترغب بالحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الجديد الذي يقترحه، أن تسهم بما لا يقل عن مليار دولار.



وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام فإن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس.



وستُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس، وفق المسوّدة.