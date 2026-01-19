الرياض - كتبت رنا صلاح - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الاثنين، 24 فلسطينيا بحملة اقتحامات واسعة شنتها في عدد من محافظات الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل وجنين ونابلس ورام الله، إلى جانب فرض إغلاقات وتشديدات عسكرية.

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة

كما شن جيش الاحتلال صباح اليوم، عملية عسكرية واسعة على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم اقتحام المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ونفذت القوات العسكرية حملة اعتقالات واسعة وفرضت حظرا للتجوال، كما تم إغلاق عدد من الطرق.

الى ذلك، أعلن جيش الاحتلال و"الشاباك" عن بدء "عملية عسكرية" في الخليل تستمر لعدة أيام وتتركز في حي جبل جوهر بالمدينة.