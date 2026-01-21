الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية، لن تستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك.

ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن الولايات المتحدة أنقذت غرينلاند، وأعادتها إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية.



وبين أن "الولايات المتحدة أقامت قواعد عسكرية في غرينلاند من أجل الدنمارك، ونحن قاتلنا من أجل الدنمارك".



وأشار ترامب إلى أنه "لا يمكن لأي دولة تأمين غرينلاند غيرنا"، مضيفا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الدنمارك من أجل الأمن القومي الاستراتيجي.



وتابع "نحن نقدم الكثير لحلف الناتو ولا نحصل إلا على القليل في المقابل".