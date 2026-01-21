نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسدد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 07:06 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق المخطط الزمني المحدد، لافتاً إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 6.1 مليار دولار، بتاريخ 30 يونيو 2024.

وتوقع مدبولي أن تصل المستحقات مع نهاية يونيو 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعي، أي إنه جرى سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن هناك توجيهات بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

