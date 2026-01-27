الرياض - كتبت رنا صلاح - تسلّم رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، طلبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب الثلاثاء والمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

الحلبوسي يتسلّم طلبا لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية

وأورد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلّم طلبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، حدد الثلاثاء، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن 19 مرشحا سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".