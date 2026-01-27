 ماكرون يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند الأربعاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيغتنم "غداء العمل" من أجل "التأكيد مجددا على التضامن الأوروبي ودعم فرنسا تجاه الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما ووحدة أراضيهما"، وذلك بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المطالبة بالسيطرة على الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.