الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية بياناً حول الأوضاع في سوريا وضرورة توحيد الجهود لمحاربة تنظيم داعش.

أميركا وأوروبا تحذران من فراغ أمني في سوريا

ودعت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء، الجيش السوري والمقاتلين الأكراد إلى تجنب أي فراغ أمني قد يستغله تنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا جان نويل بارو وإيفيت كوبر، ونائبة وزير الخارجية الألماني سراب غولر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك في بيان مشترك "نؤكد مجددا ضرورة مواصلة الجهود الجماعية وتوجيهها نحو محاربة تنظيم داعش الإرهابي".



ودعوا كل الأطراف إلى تجنب أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز معتقلي تنظيم داعش الإرهابي وحولها.

نزاع بين الحكومة السورية وقسد

وفي صباح الثلاثاء، قُتل شخص وأصيب آخرون إثر قصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لريف الحسكة، وبدأت حركة نزوح في عدة مناطق بسبب الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد.

وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بمقتل شخص وإصابة آخرين، إثر قصف قوات قسد لقرية الصفا، في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ودخلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في نزاع مستمر منذ عام حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية، التي تدير شؤونها ذاتياً بشمال شرقي البلاد منذ 10 سنوات، في الحكومة المركزية وكيفية تنفيذ هذا الدمج إن حدث.

وبعد انقضاء موعد نهائي للاندماج في نهاية عام 2025 دون إحراز تقدم يذكر، سيطرت القوات السورية على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرقي البلاد من قبضة قوات سوريا الديمقراطية في تطور سريع للأحداث.

ووقّع الجانبان اتفاقية دمج شاملة في 18 كانون الثاني، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى تفاصيلها النهائية.