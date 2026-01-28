عودة مفاجئة لشيرين عبد الوهاب على انستجرام بعد تأييد حكم براءتها تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها المفاجئة إلى النشر عبر حس إقرأ المزيد

تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها المفاجئة إلى النشر عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، بالتزامن مع تأييد محكمة مصرية حكم براءتها في قضية سبّ وقذف، في خطوة اعتبرها جمهورها مؤشرًا على تحسن حالتها الصحية وانفراج أزماتها القانونية.
بعد غياب استمر أكثر من 40 يومًا، فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، على أنغام أغنيتها الشهيرة "اللي يقابل حبيبي"، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التفاعل والدعم من متابعيها.
ولاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا، حيث انهالت التعليقات التي عبّر فيها محبو شيرين عن تمنياتهم لها بالشفاء التام والعودة القوية إلى الساحة الغنائية، مؤكدين دعمهم لها في هذه المرحلة.
