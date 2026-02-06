الرياض - كتبت رنا صلاح - طُرح في المحادثات الإيرانية الأمريكية التي انعقدت في سلطنة عُمان الجمعة، ملف تخصيب اليورانيوم في إيران.

إيران ترفض دعوات أمريكا لوقف تخصيب اليورانيوم

وخلال المحادثات، رفضت إيران دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها لكنها أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف، بحسب ما بلغ دبلوماسي إقليمي رويترز.

وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته إيران على ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأميركيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".

وتابع أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.

عقوبات جديدة على النفط الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة للحد من صادرات النفط الإيرانية تشمل استهداف 14 سفينة، وذلك بعد لحظات من اختتام الطرفين جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عُمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة" الأميركية.

محادثات إيجابية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تسعى إلى التغلب على ما وصفه بـ"حائط عدم الثقة" في سياق المسار التفاوضي، مشيرا إلى أن تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة يجري عبر سلطنة عُمان.

وأوضح عراجي، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن المفاوضين سيعودون إلى بلدانهم لإجراء مشاورات داخلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات ستستمر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية.