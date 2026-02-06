الرياض - كتبت رنا صلاح - بعيد اختتام جولة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الجمعة، في سلطنة عُمان، أعلنت أمريكا، فرض عقوبات جديدة للحد من صادرات النفط الإيرانية تشمل استهداف 14 سفينة، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت.

عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني

وقال بيغوت في بيان إن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة" الأميركية.

مستجدات المباحثات بين الطرفين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تسعى إلى التغلب على ما وصفه بـ"حائط عدم الثقة" في سياق المسار التفاوضي، مشيرا إلى أن تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة يجري عبر سلطنة عُمان.

وأوضح عراجي، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن المفاوضين سيعودون إلى بلدانهم لإجراء مشاورات داخلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات ستستمر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية.