أخبار اليمن : 6 انتصارات في مهرجان الموهوبين للمحافظات

6 انتصارات في مهرجان الموهوبين للمحافظاتحقق موهوبو منتخب إب فوزاً ثميناً على موهوبي حجة بأربعة أهداف نظيفة، في لقاء جمعهما اليوم ضمن ختام دور المجموعات لمهرجان الموهوبين، تنظمه وزارة الشباب بدعم صندوق رعاية النشء؛ بمناسبة المولد النبوي.

وفي اللقاء الثاني، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي منتخب الحديدة وذمار.

وفي المباراة الثالثة، فاز موهوبو صعدة على موهوبي تعز بهدف، فيما أمطر فريق موهوبي عمران شباك موهوبي الضالع بسداسية نظيفة في ختام منافسات الفترة الصباحية.

وفي منافسات المساء، تغلّب موهوبو البيضاء على موهوبي ذمار بهدفين لهدف، وتعادل فريق موهوبي الأمانة مع موهوبي حجة بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأمطر موهوبو الحديدة شباك موهوبي الضالع بأحد عشر هدفًا مقابل هدف، وفاز موهوبو إب على موهوبي تعز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

