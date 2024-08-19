أخبار اليمن : القبض على شخص متهم بتزوير 12 مليون دولار

القبض على شخص متهم بتزوير 12 مليون دولار
أفادت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، الإثنين، بأنها ألقت القبض قبل أيام في مدينة نابولي الإيطالية على مزور يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 11مليون يورو (12 مليون دولار).
وأضافت يوروبول أن الرجل، الذي ألقت القبض عليه ولم تذكره بالاسم، كان قد باع بالفعل أوراقا نقدية مزورة بقيمة ثمانية ملايين يورو في أنحاء أوروبا.
وقالت إن الشرطة صادرت نحو 3 ملايين يورو مزورة حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي. مضيفة : "علاوة على ذلك، يُعتقد أن المزور المقبوض عليه مسؤول عن أكثر من 27 بالمئة من جميع أوراق اليورو النقدية المزورة المكتشفة والممنوعة من التداول في 2023 فحسب".
وقالت يوروبول التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن الشرطة الفرنسية شاركت في عملية إلقاء القبض على المزور لأنه تداول كثيرا من الأوراق النقدية المزيفة عبر فرنسا.*وكالات
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