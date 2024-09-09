أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و988

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و988ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفاً و988 شهيداً و94 ألفاً و825 مصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 16 شهيداً و64 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا الآخرين لا يزالون تحت الركام، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببا دماراً هائلا للبنى التحتية، ومخلفا آلاف الشهداء والمصابين والنازحين.