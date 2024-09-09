أخبار اليمن : اليمن يُدين العدوان الصهيوني على سوريا

اليمن يُدين العدوان الصهيوني على سورياأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الصهيوني على عدد من المناطق السورية والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين السوريين.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير وحيد الشامي في بيان، العدوان الصهيوني على دمشق انتهاكاً سافراً لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ودليلاً على أن الكيان الصهيوني يسعى إلى جر المنطقة إلى حرب واسعة.

وأكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .. داعياً المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في إدانة هذا العدوان السافر والتحرك الجاد للجم العربدة الصهيونية في المنطقة.

وعبر ناطق وزارة الخارجية عن تضامن الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكداً على حقها في الدفاع عن النفس والرد على أي عدوان خارجي.