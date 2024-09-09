أخبار اليمن : الشربف يواسي آل علوان

الشربف يواسي آل علوانبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ يحيى عبده أحمد علي علوان ، عضو اللجنة الدائمة ، والذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

واشار الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال التربية والتعليم طوال مسيرته العملية والعلمية المتميزة، وماحظي به من أحترام وتقدير وحضور كبير في الاوساط السياسية والثقافية والاجتماعية.

وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد عبدالرحيم يحيى عبده علوان، والى شقيقه محمد عبده علوان، واولاده، وكافة آل علوان، بمدينة الطويلة، عبّر الشيخ الشريف باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".