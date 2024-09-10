أخبار اليمن : إعلان نتائج امتحانات المعاهد التقنية والمهنية

إعلان نتائج امتحانات المعاهد التقنية والمهنيةأعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، نتائج الاختبارات العامة لطلاب المعاهد التقنية والمهنية في صنعاء و10 محافظات للعام 1445 هجريه (2023- 2025م).

وخاض الامتحانات بحسب الوزارة أربعة آلاف و303 طالب وطالبة نجح منهم ثلاثة آلاف و186 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 74 في المائة وأكمل منهم 868 ورسب 249 طالبا وطالبة.

وفي مؤتمر صحفي بالمناسبة أشاد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن عبد الله الصعدي، بجهود القائمين على عملية الاختبارات وانجاحها بالمستوى الذي ظهرت عليه.

بدوره أفاد نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس أن الامتحانات خاضها الطلاب من 64 معهد حكوميا وأهليا في ثلاثة مستويات: الدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني.

وقال إن الطلاب خاضوا الامتحانات في 63 تخصصا و476 مادة عملية ونظرية في المجالات الصحية والهندسية والصناعية والإنشائية والزراعية والتجارية وتقنية المعلومات والأعمال النسوية.

وأعلن في المؤتمر أسماء الطلاب الأوائل لكل تخصص والمعاهد المنتمين إليها في صنعاء والمحافظات.