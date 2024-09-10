أخبار اليمن : عامر يناقش مع برنامج الأغذية استئناف المساعدات

عامر يناقش مع برنامج الأغذية استئناف المساعداتالتقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء بييير أونورا.

جرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل البرنامج خلال المرحلة الحالية والعام القادم وبالأخص تلك المرتبطة باستئناف تقديم المساعدات الغذائية، واستيعاب المزيد من الأسر الأكثر تضررا.

وفي اللقاء أوضح الوزير عامر، أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومعالجة الاختلالات والعوائق لضمان انسيابية أداءها بكل شفافية وبما يساعد المجتمعات الأكثر تضرراً

وعبر عن تفاؤله في أن يتجاوز الممثل المقيم الأخطاء التي حصلت من قيادة المكتب السابقة والعمل على إيجاد بعض المعالجات لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية، بما في ذلك، استئناف مشاريع تقديم المساعدات الغذائية.

وأكد وزير الخارجية أهمية العمل على زيادة عدد المستفيدين من مشروع المساعدات الإنسانية، والتركيز بشكل خاص على الأشخاص الأكثر احتياجاً، وكذا على المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدها العديد من المحافظات.

بدوره ذكر الممثل المقيم لبرنامج الأغذية أن الوضع الإنساني المتدهور وانعدام الأمن الغذائي في اليمن يحتل أولوية على أجندة عمل البرنامج.

وأفاد بأن العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع هو الانخفاض الحاد في التمويل وهناك جهود كبيرة يبذلها برنامج الأغذية العالمي مع الجهات المانحة لاستئناف تمويل المشاريع وبالأخص المتعلقة بالمساعدات الغذائية.