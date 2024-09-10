أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون جريمة العدوان الأمريكي البريطاني في تعز

المؤتمر وحلفاؤه يدينون جريمة العدوان الأمريكي البريطاني في تعزدان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة الجريمة التي ارتكبها العدوان الأمريكي البريطاني بقيامه بقصف محيط مدرسة عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز والذي تسبب في إثارة حالة من الخوف والفزع بين الطالبات، ما أدى إلى استشهاد وجرح 11 طالبة.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هذه الجريمة دليلاً جديداً على همجية ووحشية العدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف منشاءات تعليمية ملئية بالطالبات الأبرياء وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة أكاذيب ومزاعم دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا حين تتشدق بالحديث عن حقوق الإنسان فيما هي تمارس عملية قتل متعمد الأبرياء في اليمن كما حصل في تعز اليوم، فضلاً عن دعمها ومساندتها جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية بحق الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر وحلفاؤه أن هذه الجريمة لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ولسكان غزة في المقدمة بكل الوسائل والسبل الممكنة ومنها العمليات العسكرية، مشددين على حق الشعب اليمني في الرد على مثل هذه الجرائم وفق الإمكانيات المتاحة والممكنة له.

وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن تعازيهم لأسر وذوي الضحايا، مترحمين على الطالبتين اللتين استشهدتا، ومتمنين للمصابات الشفاء العاجل.