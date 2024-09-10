أخبار اليمن : غارات عدوانية جديدة على تعز

دوت الخليج -

غارات عدوانية جديدة على تعز

شن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم غارتين على مديرية مقبنة بمحافظة تعز. غارات عدوانية جديدة على تعزشن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم غارتين على مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الكنب في مديرية مقبنة. وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف في وقت سابق اليوم محيط مدرسة للبنات في مديرية التعزية، ما أدى إلى استشهاد طالبتين وإصابة 9 أخريات إثر تدافع الطالبات بسبب قصف طيران العدوان.

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