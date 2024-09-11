أخبار اليمن : بن حبتور: ديننا يلزمنا بالاحتفال بمولد النبي

بن حبتور: ديننا يلزمنا بالاحتفال بمولد النبينظمت مديرية الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية المركزية، اليوم فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وفي الفعالية أشار عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة التي تعد من أعظم المناسبات الدينية وأجلها، كونها ترتبط بميلاد من أرسله الله رحمة للعالمين، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والاستبداد والتخلف إلى نور الرحمة والهداية.

ولفت إلى أن إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم رد على كل من يحاول التقليل من أهمية وقيمة هذه المناسبة في ظل ما يتعرض له الإسلام من حملة مغرضة، ومواقف بعض الأنظمة التي صمتت ولم تستنكر الإساءات للمقدسات الإسلامية.

وقال الدكتور بن حبتور: "إن احتفالنا في يوم عظيم كهذا، والتحضير لليوم الأكبر في الثاني عشر من ربيع الأول الجاري، ميزة يتميز بها شعبنا اليمني العظيم وهو يحتفل برسوله الأعظم ويقدم أفضل مالديه من إمكانات فكرية وثقافية واحتفالية".

وأكد أن أهل اليمن ناصروا رسول الله منذ اليوم الأول للرسالة واحتضنوه وصحابته والمهاجرين الذين انتقلوا معه من مكة إلى المدينة المنورة، ليقدموا هذا النموذج الخاص والعظيم تجاه رسولهم الأعظم.

وأضاف: "من يقول لماذا يحتفل اليمنيون بهذه الصورة وبهذا التفاعل الكبير وبهذه الروحية، عليهم أن يستمعوا إلى كلام قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وقد أجاب على من يريد أن يعرف ومن لا يريد أن يستوعب، أن هذا اليمن، يمن الإيمان والحكمة ألزمه الله أن يكون إلى جانب دينه ورسوله العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ميزة يتميز بها عن بقية شعوب الأرض".

وأوضح عضو السياسي الأعلى أن اليمنيين وحدهم من خصهم رسول الله محمد، بالعديد من الأحاديث الشريفة من أجل أن يقول للعالم هذا هو اليمن الذي يعول عليه حمل الرسالة الدينية السامية والانتصار لها ولنبيها.

وأشاد بجهود المديرية ونشاطها المستمر في الدفاع عن الثورة اليمنية الخالدة، والتنظيم الجيد لهذه الفعالية الذي جسد كل معاني الوفاء والارتباط برسول الله واجلالهم له.

وفي الفعالية، تطرق مسؤول شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية المركزية العميد محمد المراني، إلى مناقب وسيرة النبي المجتبى والرحمة المهداة محمد صلوات الله عليه وآله.

وأشار إلى أن إقامة الفعاليات بهذه المناسبة، وإبراز مظاهر الابتهاج يعبَّر عن ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم ويحمل رسالة للأعداء أنهم يحتفون بمولد النبي الكريم منذ قديم الزمان بأفضل صورة ونموذج فريد، كواجب ديني وأخلاقي يجسد عمق ارتباطهم بالقائد الذي اختاره الله لقيادة الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور والعلم والبصيرة.

ودعا إلى الخروج المشرف في الفعالية المركزية بميدان السبعين وإظهار صورة معبّرة تليق بعظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده.