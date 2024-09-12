أخبار اليمن : احذروا الطقس.. أمطار وسيول في هذه المناطق

احذروا الطقس.. أمطار وسيول في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ولحج وتمتد غرباً الى مرتفعات سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات المحويت، حجة، عمران، غرب كل من ذمار، صنعاء وصعدة وأجزاء من مرتفعات شبوة، حضرموت والمهرة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز - المعافر: 9.1ملم، إب: 6، البيضاء - ذي ناعم: 4.6، الحديدة - زبيد: 2.1، شبوة ـ عتق: 1.4، المهرة ـ صرفيت: 0.1 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج، ذمار.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن الصواعق الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.