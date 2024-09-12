41118 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و118 شهيداً، و95 ألفاً و125 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و96 مصاباً.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 342 يوما، متسببة في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنى التحتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 41118 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.