أخبار اليمن : الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الدغيبي

الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الدغيبيبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي مقبل الدغيبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ عبدالرحمن علي مقبل الدغيبي عضو قيادة فرع المؤتمر، وإخوانه وكالة آل الدغيبي وجميع وجهاء وأعيان مديرية خمر بمحافظة عمران في هذا المصاب.

وأشاد الشريف، بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد مشائخ مديرية خمر، وأحد الشخصيات المؤتمرية والوطنية التي حظيت بالاحترام والتقدير في كافة الأوساط الاجتماعي.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".