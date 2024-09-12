أخبار اليمن : تحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين في إب

تحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين في إبأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عن التشغيل التجريبي للتيار الكهربائي في خط إب - طبيع بمديرية بعدان ابتـداءً من يوم غدٍ الجمعة.

ودعت المؤسسة في بيان، كافة المواطنين في القرى والعزل المجاورة لمرور التيار الكهربائي، إلى تجنب الاقتراب من الشبكة الكهربائية وخطوط النقل، أو البناء بالقرب منها حفاظاً على أرواحهم.

واعتبرت المؤسسة بيانها هذا، إخلاء لمسؤوليتها عن أي أضرار قد تلحق بمن يخالف قواعد السلامة الكهربائية.