أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2140

ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2140
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و 122 إصابة،
وأوضحت في بيان انه بذلك يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,140 شهيدًا وأكثر من 15,737 إصابة.
وأضافت ان مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بين البالغين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 303 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.
وتستمر جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.
