أخبار اليمن : تحذير من استمرار الامطار الرعدية

تحذير من استمرار الامطار الرعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، الحديدة، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز والسواحل الغربية وسهل تهامة وأجزاء من محافظات أبين وشبوة.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات لحج، البيضاء، مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة شملت المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى والمناطق الساحلية وسهل تهامة وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى تدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.

