أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة قائد الحروي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة قائد الحرويبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ قائد عبده محمد الحروي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد وليد وأكرم ومحمد قائد الحروي، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، حيث كان واحداً من الألف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وآل الحروي كافة.. سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.