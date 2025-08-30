أخبار اليمن : 322 شهيداً جراء التجويع في غزة

322 شهيداً جراء التجويع في غزةأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج إلى 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلاً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مدير عام الوزارة منير البرش، في تدوينة على منصة "إكس"، إن القطاع "سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 322، بينهم 121 طفلاً.

وأضاف أنه "منذ إعلان منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن المجاعة في غزة، سجلت 44 حالة وفاة، بينها 6 أطفال".

وفي 22 أغسطس الجاري أكدت المنظمة في تقريرها "حدوث المجاعة في مدينة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر المقبل".

ولفت البرش إلى أن "غزة تموت ببطء أمام أنظار العالم، والمجاعة تحصد أرواح الأبرياء وسط صمت مروع".

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.