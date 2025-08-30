أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 63371

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 63371ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 63,371 شهيدًا و 159,835 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 66 شهيدًا بينهم 4 شهداء تم انتشالهم، و 345 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بأنه تم اضافة عدد 280 شهيداً للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 11,240 شهيدًا و 47,794 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

