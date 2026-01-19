الاتحاد المغربي يتقدم بشكوى رسمية للكاف والفيفا بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 09:33 مساءً - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، في بيان رسمي، تقدمه بشكوى قانونية إلى كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية انسحاب منتخب السنغال من المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المنتخب المغربي.

وأوضح الاتحاد المغربي أن قراره يأتي بعد الأحداث التي شهدها اللقاء، عقب إعلان حكم المباراة احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المنتخب المغربي، وهو القرار الذي تسبب في توقف المباراة وخروج المنتخب السنغالي من أرض الملعب، ما أثر بشكل مباشر على سير المباراة وأجوائها التنافسية.

وأكد البيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستسلك جميع المساطر القانونية المعمول بها لدى الكاف والفيفا من أجل البت في واقعة الانسحاب وما صاحبها من فوضى، معتبرة أن ما حدث أخل بمبدأ تكافؤ الفرص وأضر بالجانب الرياضي للمباراة النهائية.

وفي ختام البيان، وجه الاتحاد المغربي الشكر للجماهير المغربية التي حرصت على دعم المنتخب الوطني طوال مشوار البطولة، سواء في مباريات المنتخب أو باقي اللقاءات، مشيدًا بحضورهم المكثف وتشجيعهم المثالي، كما ثمن جهود جميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح النسخة الحالية من البطولة القارية.