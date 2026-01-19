الداخلية تنفي وفاة فرد شرطة داخل أحد أقسام القاهرة إثر تعذيبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 08:20 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بحساب خاص بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بشأن الزعم بوفاة فرد شرطة داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة إثر التعذيب، وكذا الإدعاء بإغتيال فرد آخر بنجع حمادى بقنا على خلفية ما أسماه "مشاركته فى حملات تصفية خارج القانون".

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات عارية تماماً من الصحة، وتأتى فى إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، وهو ما يعيه الشعب المصرى.